В мае курс доллара на наличном рынке упал до минимума за год — НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В мае курс доллара на наличном рынке упал до минимума за год — НБУ

Валюта
26
В мае курс доллара на наличном рынке упал до минимума за год — НБУ
В мае курс доллара на наличном рынке упал до минимума за год — НБУ
В мае 2023 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 0,5% до 37,59 гривен. Курс снизился до минимума с июня 2022 года.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
По сравнению с декабрем 2022 года курс снизился на 6,5%.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
По данным НБУ, объем продаж банками и обменными пунктами наличной валюты гражданам составил за апрель 1,627 млрд долларов. При этом у населения купили 1,377 млрд долларов.
Напомним, финансовые аналитики в апреле прогнозировали в течение следующих 12 месяцев курс на уровне 40,04 грн/доллар. Банкиры ждали курс на уровне 41,38 грн/доллар.
Место для вашей рекламы
В то же время, в последнее время ситуация на рынке значительно изменилась. Аналитики Dragon Capital улучшили прогноз курса гривны на конец года до 39 грн/доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 43 грн/доллар.
Улучшению ситуации способствовали меры НБУ, направленные на ограничение непродуктивного вывода капитала, сезонное увеличение предложения иностранной валюты от аграриев к посевной, а также стабилизация девальвационных ожиданий населения и бизнеса.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.