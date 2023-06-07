В мае курс доллара на наличном рынке упал до минимума за год — НБУ — Finance.ua

В мае курс доллара на наличном рынке упал до минимума за год — НБУ
В мае 2023 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 0,5% до 37,59 гривен. Курс снизился до минимума с июня 2022 года.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
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По сравнению с декабрем 2022 года курс снизился на 6,5%.
По данным НБУ, объем продаж банками и обменными пунктами наличной валюты гражданам составил за апрель 1,627 млрд долларов. При этом у населения купили 1,377 млрд долларов.
Напомним, финансовые аналитики в апреле прогнозировали в течение следующих 12 месяцев курс на уровне 40,04 грн/доллар. Банкиры ждали курс на уровне 41,38 грн/доллар.
В то же время, в последнее время ситуация на рынке значительно изменилась. Аналитики Dragon Capital улучшили прогноз курса гривны на конец года до 39 грн/доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 43 грн/доллар.
Улучшению ситуации способствовали меры НБУ, направленные на ограничение непродуктивного вывода капитала, сезонное увеличение предложения иностранной валюты от аграриев к посевной, а также стабилизация девальвационных ожиданий населения и бизнеса.
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