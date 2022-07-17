В Минэкономики рассказали, куда переезжают предприятия с востока и юга — Finance.ua

В Минэкономики рассказали, куда переезжают предприятия с востока и юга Сегодня 12:40 — Личные финансы

В Минэкономики рассказали, куда переезжают предприятия с востока и юга

В рамках программы релокации уже 678 украинских предприятий переместили свои мощности из областей, где идут боевые действия, в более безопасные регионы.

Об этом сообщает Минэкономики.

Читайте также Релокация бизнеса: сколько компаний уже переместили свой бизнес и куда

Большинство компаний переместило свои мощности во Львовскую (24,6% релокированных предприятий), Закарпатскую (16,1%) и Черновицкую (11,4%) области. Из них 68% (467 предприятий) уже возобновили свою работу.

Среди предприятий, уже возобновивших свою деятельность на новом месте, наибольшую долю составляют предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (38,7%), перерабатывающей промышленности (33,1%), информации и телекоммуникации (5,9%), профессиональной, научной и технической деятельности (5,3%).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.