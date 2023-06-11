В МВФ прогнозируют сбои на рынках труда из-за развития ИИ и призывают правительства к урегулированию технологии — Finance.ua
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В МВФ прогнозируют сбои на рынках труда из-за развития ИИ и призывают правительства к урегулированию технологии

Личные финансы
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В МВФ прогнозируют сбои на рынках труда из-за развития ИИ и призывают правительства к урегулированию технологии
В МВФ прогнозируют сбои на рынках труда из-за развития ИИ и призывают правительства к урегулированию технологии
В Международном валютном фонде предупреждают о риске «существенных сбоев на рынках труда», связанных с генеративным искусственным интеллектом, и призывают политиков быстро разработать правила управления новой технологией.
Об этом сказала первый заместитель директора фонда Гита Гопинат в интервью Financial Times.
По словам высокопоставленного лица, прорывы в области искусственного интеллекта, особенно основывающиеся на больших речевых моделях, таких как ChatGPT, могут повысить производительность и экономический эффект, но риски «очень велики».
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«Существует огромная неопределенность, но это не значит, что мы должны ждать и думать о политике, которую мы будем проводить в будущем», — сказала Гопинат.
Она добавила: «Нам нужны правительства, нам нужны институты, и нам нужно, чтобы политики быстро действовали на всех фронтах с точки зрения регулирования, а также подготовки к возможным существенным сбоям на рынках труда».
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Гопинат отметила, что новая технология может привести к социальным потрясениям, если работники массово потеряют работу.
Она утверждает, что автоматизация производства за последние десятилетия послужила предостережением после того, как экономисты ошибочно предсказали, что большое количество работников, уволенных с линий производства автомобилей, найдут лучшие возможности в других отраслях.
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Чтобы избежать повторения истории, правительствам необходимо укреплять «сети социальной защиты» для пострадавших работников, в то же время проводя налоговую политику, которая не вознаграждает компании, заменяющие работников на машины или технологии, считает представитель МВФ.

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По материалам:
Forbes.ua
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