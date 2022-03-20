В monobank произошел часовой сбой из-за процессов, связанных с безопасностью — Гороховский — Finance.ua
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В monobank произошел часовой сбой из-за процессов, связанных с безопасностью — Гороховский

Сегодня 10:50Фондовый рынок
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В онлайн-банкинге monobank, работающем на базе Универсал банка, произошел сбой, длившийся около часа, из-за проведения операций по обеспечению его работы.
Об этом сообщил соучредитель проекта Олег Гороховский.
Он рассказал, что сейчас в банке происходит перенос процессинговых мощностей на облачные сервисы Amazon путем миграции виртуальных машин и «переезд» бэкенда приложения на Amazon.
Кроме того, операционный день банка мигрирует в дата-центр во Львове. Операционный день банка — это часть рабочего дня финучреждения, в течение которой от клиентов принимаются документы на перевод и отзывы.
«Работы продолжаются 24/7 без остановки проекта. Похоже на замену всех четырех колес на скорости 120 км/ч. Если бы мне кто-нибудь предложил такое сделать в мирное время, я бы подумал, что человек потерял здравый смысл», — рассказал Гороховский.
По материалам: Finance.UA
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