В monobank произошел часовой сбой из-за процессов, связанных с безопасностью — Гороховский

Сегодня 10:50 — Фондовый рынок

В онлайн-банкинге monobank, работающем на базе Универсал банка, произошел сбой, длившийся около часа, из-за проведения операций по обеспечению его работы.

Об этом сообщил соучредитель проекта Олег Гороховский.

Он рассказал, что сейчас в банке происходит перенос процессинговых мощностей на облачные сервисы Amazon путем миграции виртуальных машин и «переезд» бэкенда приложения на Amazon.

Кроме того, операционный день банка мигрирует в дата-центр во Львове. Операционный день банка — это часть рабочего дня финучреждения, в течение которой от клиентов принимаются документы на перевод и отзывы.

«Работы продолжаются 24/7 без остановки проекта. Похоже на замену всех четырех колес на скорости 120 км/ч. Если бы мне кто-нибудь предложил такое сделать в мирное время, я бы подумал, что человек потерял здравый смысл», — рассказал Гороховский.

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