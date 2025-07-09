В Минобороны рассказали, кто из военных может вернуться из СОЧ по упрощенной процедуре — Finance.ua
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В Минобороны рассказали, кто из военных может вернуться из СОЧ по упрощенной процедуре

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В Минобороны рассказали, кто из военных может вернуться из СОЧ по упрощенной процедуре
В Минобороны рассказали, кто из военных может вернуться из СОЧ по упрощенной процедуре
Некоторые военные, совершившие самовольное оставление части (СОЧ), могут вернуться на службу по упрощенной процедуре.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.
«В настоящее время военные, которые ушли в СОЧ до 10 мая 2025 года, снова могут вернуться на службу по упрощенной процедуре до 30 августа 2025 года», — поделилась она.
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Напомним, что 30 апреля в Украине продлили срок добровольного возвращения из СОЧ. Во время действия военного положения военная служба таких лиц не приостанавливается. Более того, по возвращении восстанавливают все виды обеспечения, включая денежное довольствие.
Как сообщал народный депутат Ярослав Железняк, вернувшиеся из СОЧ военнослужащие могут продолжить службу по решению командира, даже при наличии возбужденного уголовного производства.
По материалам:
УНІАН
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