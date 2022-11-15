В Минфине ожидают $7,8 миллиарда до конца года от внешних партнеров — Finance.ua

В Минфине ожидают $7,8 миллиарда до конца года от внешних партнеров Сегодня 10:17 — Казна и Политика

В Минфине ожидают $7,8 миллиарда до конца года от внешних партнеров

В Министерстве финансов рассчитывают до конца года привлечь от международных партнеров 7,8 млрд долларов. США.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

«В ноябре ожидаются поступления около 4,8 млрд долларов, внешнее финансирование на декабрь — около 3 млрд долл.», — сказал Марченко.

Он отметил, если бы речь шла о таком уровне финансирования в сентябре-октябре, то ситуация была бы достаточно положительной, но поскольку речь идет о последних месяцах года, когда расходы едва ли не самые высокие, то, конечно, ситуация несколько сложнее.

«Мы сейчас ищем все возможности, чтобы безболезненно пройти ноябрь и декабрь и провести все необходимые расходы», — сказал Марченко.

Напомним, Европейская комиссия 9 ноября предложила беспрецедентный пакет поддержки для Украины в размере 18 миллиардов евро на 2023 год.

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Укрінформ По материалам:

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