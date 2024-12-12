В Минэкономики рассказали, как планируют сокращать гендерный разрыв в оплате труда — Finance.ua

В Минэкономики рассказали, как планируют сокращать гендерный разрыв в оплате труда Сегодня 13:03 — Личные финансы

В Минэкономики рассказали, как планируют сокращать гендерный разрыв в оплате труда, freepik

У Украины есть амбициозная цель — уменьшить разрыв в оплате труда женщин и мужчин к 2030 году с 18,6% до 13,6%, и правительство работает над ее достижением.

Об этом заявила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

По словам Бережной, проблема неравенства в оплате труда мужчин и женщин актуальна для всех стран мира без исключения. В Украине одобрена Национальная стратегия преодоления гендерного разрыва в оплате труда до 2030 года, которая преследует амбициозную цель — снизить гендерный разрыв с 18,6% до 13,6%, приблизившись к среднему показателю стран ЕС. И для ее достижения предусмотрен комплекс мер:

В этом году в Украине запустили информационную кампанию «Конечно. Сможешь!» , направленную на разрушение гендерных стереотипов;

, направленную на разрушение гендерных стереотипов; Минэкономики разработало новый Трудовой кодекс , который обеспечит гибкое трудоустройство для женщин. Там увеличили виды трудовых договоров до восьми, в том числе легализовали надомную, дистанционную, сезонную работу. Также закрепили право женщин и мужчин на равную оплату труда за аналогичную или равноценную работу, обеспечили равное право каждого родителя на отпуск по уходу за ребенком, отменили ненужные нормы, такие как запрет беременным женщинам ездить в командировку;

, который обеспечит гибкое трудоустройство для женщин. Там увеличили виды трудовых договоров до восьми, в том числе легализовали надомную, дистанционную, сезонную работу. Также закрепили право женщин и мужчин на равную оплату труда за аналогичную или равноценную работу, обеспечили равное право каждого родителя на отпуск по уходу за ребенком, отменили ненужные нормы, такие как запрет беременным женщинам ездить в командировку; также правительство внедряет грантовые программы для развития женского предпринимательства , в частности для ветеранок, жен ветеранов и павших защитников, программу «Создавай!» — для владелиц перерабатывающих предприятий. Сейчас 57% победителей программы «Власна справа» и 55% получателей грантов для ветеранов, ветеранок и другого из супругов — женщины;



, в частности для ветеранок, жен ветеранов и павших защитников, программу «Создавай!» — для владелиц перерабатывающих предприятий. Сейчас 57% победителей программы «Власна справа» и 55% получателей грантов для ветеранов, ветеранок и другого из супругов — женщины; кроме того, действуют программы содействия трудоустройству, обучению и переобучению, благодаря которым женщины могут овладеть новой, актуальной на сегодняшний день профессией. Получить новую специальность или повысить квалификацию можно, получив ваучер на обучение, выдаваемое Государственной службой занятости. Из 23 тысяч украинцев, получивших ваучер в этом году, 72% - женщины.



Заместитель министра экономики также напомнила, что в ходе Международной конференции по восстановлению Украины URC-2024, состоявшейся в июне в Берлине, создан Skills Alliance. К этой инициативе присоединились почти 50 стран, доноров, международных партнеров и представителей бизнес-сообщества, чтобы помочь 180 тысячам украинцев овладеть новой профессией или повысить свою квалификацию в течение следующих трех лет.

Справка Finance.ua:

Gradus Research совместно с Biasless провели исследование благосостояния украинских женщин на фоне войны: выявили ключевые изменения в их поведении по сравнению с прошлым годом и проследили новые тенденции. Главным препятствием для профессиональной реализации женщины на лидерских позициях 42% опрошенных назвали войну;

Кабинет Министров одобрил Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года и утвердил операционный план мер по его реализации на 2023−2025 годы;



согласно выводам из исследования Всемирного Банка, ни в одной стране мира женщины не имеют одинаковых с мужчинами возможностей на рынке труда. В то же время, преодоление разрыва смогло бы повысить мировой внутренний валовой продукт на 20%.

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