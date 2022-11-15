В Минагро рассказали, почему подорожали продукты и стоит ли ожидать снижения цен — Finance.ua
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В Минагро рассказали, почему подорожали продукты и стоит ли ожидать снижения цен

Аграрный рынок
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В Минагро рассказали, почему подорожали продукты и стоит ли ожидать снижения цен
В Минагро рассказали, почему подорожали продукты и стоит ли ожидать снижения цен
В результате вреда, который украинскому агросектору нанесло российское полномасштабное вторжение, а также рекордной инфляции цены на продукты в Украине существенно выросли. В ближайшем будущем их снижения ожидать не стоит.
Об этом заявил глава Министерства аграрной политики и продовольствия Николай Сольский в интервью RealistOnline.
Среди основных причин удорожания в Минагро называют дорогие логистику и ресурсы, в частности газ. Кроме того, по словам Министра, дальнейшему повышению цен на прилавках будет способствовать также увеличение экспорта.
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«Украинская кукуруза сейчас стоит около $100, а в Польше — почти $300. Для украинского фермера это плохо, ведь он не покрывает свои затраты. Поэтому „зерновой коридор“ направлен на то, чтобы аграрии вывозили и стали больше зарабатывать, чтобы фермеры могли развиваться и сеять, а в стране не было проблем с зерном в будущем. Это также означает, что фермер, производящий молоко или выращивающий свиней, будет покупать зерно дороже, поэтому свинина подорожает», — отметил Сольский.
Напомним, по данным KSE Institute, косвенные потери в сельском хозяйстве Украины из-за вторжения рф по состоянию на 15 сентября 2022 года составили $34,25 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The page
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