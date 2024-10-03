В Китае создали волокно для сбора воды из тумана — Finance.ua
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В Китае создали волокно для сбора воды из тумана

Технологии&Авто
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Исследователи разработали пряжу, способную собирать воду из тумана, что может стать решением проблемы нехватки воды в засушливых регионах.
Основой для создания этой пряжи послужили механизмы, наблюдаемые у пустынных жуков и паучьего шелка, эффективно собирающие и транспортирующие влагу.
Разработка предлагает инновационный подход к борьбе с глобальным водным кризисом, улучшая методы получения воды из атмосферы.
Пряжа, созданная учеными из Пекинского института графической коммуникации и Университета Бейхан, использует чередующиеся гидрофобные и гидрофильные секции, что ускоряет процесс сбора капель воды.
В контролируемых условиях эта двухрядная пряжа показала высокую эффективность, собирая до 3,20 г воды на 1 см2 в час. Это значительно превосходит результаты традиционных методов сбора воды.
Новая технология имеет широкие перспективы применения в регионах с острой нехваткой воды, где атмосферная влага может стать важным источником. Благодаря высокой эффективности и возможной масштабируемости, настоящее изобретение может стать ключевым решением для улучшения доступа к пресной воде в засушливых районах.
По материалам:
ua.news
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