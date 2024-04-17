В Китае прогнозируют поражение россии в войне — СМИ Сегодня 20:20

В Китае прогнозируют поражение россии в войне — СМИ

россия терпит поражение в войне против Украины. Так считает профессор Пекинского университета, директор Центра исследований россии и Центральной Азии при Фуданьском университете в Китае Фэн Юйцзюнь.

По его словам, фиаско украинского вторжения для владимира путина определят четыре фактора.

Первый — это высокий уровень сопротивления и национальное единство, проявленные украинцами.

Второй — международная поддержка Украины, которая, несмотря на спад в последнее время, остается существенной.

Третьим фактором Фэн Юйцзюнь называет характер современной войны, зависящий от сочетания промышленной мощи и систем командования, контроля, связи и разведки.

россия, по его наблюдениям, испытывает трудности в войне против Украины, а связано это с тем, что страна до сих пор не восстановилась после деиндустриализации, пережитой после распада СССР.

Последний фактор — информация. По мнению Фэн Юйцзюня, путин попал в информационный кокон из-за своей продолжительной диктатуры. Кремлю не хватает достоверных разведданных, а система, в которой работает российское руководство, лишена эффективного механизма устранения ошибок, приводит The Economist мнение эксперта.

Фен Юйцзюнь отмечает, что поражение россии благодаря этим четырем факторам неизбежно и впоследствии Москве придется вывести войска со всех оккупированных украинских территорий, включая Крым.

Победу россии не гарантирует даже ее ядерный потенциал, считает профессор. В качестве примера он приводит вывод войск США, также имеющих ядерное оружие, из Кореи, Вьетнама и Афганистана.

Украинская война стала переломным моментом для рф, пишет Фэн Юйцзюнь: она поставила режим Путина в широкую международную изоляцию и создала благоприятную почву для «разнообразных черных лебедей», то есть для различных непредвиденных катастроф, с которыми российские власти уже столкнулись и будут сталкиваться в дальнейшем. В качестве примера он приводит восстание ЧВК «Вагнер», этническую напряженность в россии и недавний теракт в Москве.

Также агрессивная война рф против Украины все больше убеждает республики бывшего СССР в том, что имперские амбиции россии угрожают их независимости и территориальной целостности. «Эти государства различными способами отдаляются от Москвы: от формирования менее зависимой от рф экономической политики до проведения более сбалансированной внешней политики. В результате перспективы евразийской интеграции, о которой говорит россия, угасли», — отмечает Фэн Юйцзюнь.

В то же время война заставила Европу осознать огромную угрозу, которую россия представляет для безопасности континента и международного порядка. Многие европейские страны «отказались от своих иллюзий» по отношению к рф и путину. Война вынудила НАТО увеличить военные расходы и развернуть больше военной техники на востоке Европы. Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО показало неспособность владимира путина использовать войну для предотвращения расширения Североатлантического альянса.

Фэн Юйцзюнь напоминает, что с начала войны Китай «провел два раунда дипломатического посредничества» и, несмотря на то, что успеха пока добиться не удалось, «никто не должен сомневаться в желании Китая завершить эту жестокую войну путем переговоров». «Это желание показывает, что Китай и россия — разные страны. россия стремится подорвать существующий международный и региональный порядок с помощью войны, в то время как Китай стремится разрешать споры мирным путем», — отмечает китайский профессор.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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