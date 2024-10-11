В Китае назвали Украину «дружественной страной» и сделали упор на сотрудничество в разных сферах — Finance.ua

В Китае назвали Украину «дружественной страной» и сделали упор на сотрудничество в разных сферах Сегодня 21:33

Китай имеет дружеские отношения с Украиной, а также страна готова продолжать взаимовыгодное сотрудничество.

Об этом идет речь в сообщении министерства иностранных дел КНР по результатам встречи помощника главы МИД Китая Лю Биня и посла Украины Павла Рябикина.

По словам Лю Биня, Китай и Украина являются «традиционно дружественными странами». Кроме того, Китай готов наладить взаимовыгодное сотрудничество между странами в разных областях и планирует способствовать «непрерывному развитию» таких отношений.

В то же время Рябикин подчеркнул, что Украина придает важное значение развитию отношений с Китаем и готова «активно способствовать обменам между двумя странами на всех уровнях и сотрудничеству в разных сферах».

«Стороны также обменялись мнениями насчет политического урегулирования украинского кризиса», — отметили в сообщении МИД Китая.

УНІАН По материалам:

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