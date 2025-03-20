В Киевской области БЭБ ликвидировало масштабное производство фальсифицированных моторных масел — Finance.ua

В Киевской области БЭБ ликвидировало масштабное производство фальсифицированных моторных масел Сегодня 20:37

В Киевской области БЭБ ликвидировало масштабное производство фальсифицированных моторных масел

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц, занимавшихся подпольным производством фальсифицированных моторных масел известных мировых брендов

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что фигуранты организовали на территории города Киева, Киевской и Днепропетровской областей подпольные цеха, где наладили полный цикл изготовления поддельных моторных смазочных масел, в частности: изготовление тары, этикеток, крышек, фасовку сырья в канистры.

По данным следствия, на территории Киева, Киевской и Днепропетровской областей налажен полный цикл изготовления поддельных моторных смазок. Ежедневный объем производства готовой продукции составлял более 3 тонн.

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В БЭБ говорят, что фальсифицированный товар реализовывали под видом оригинального оптовыми партиями и в розницу через интернет, пункты розничной торговли и на местных рынках Украины.

В настоящее время детективы провели 21 санкционированный обыск в местах изготовления и реализации контрафактной продукции, а также по месту жительства участников группы.

В ходе обысков изъяли 14 тыс. литров готовой продукции, 3,8 тыс. литров сырья, около 4 тысяч единиц пластиковой тары, оборудования для производства, маркикаторы, транспортные средства, более 1,5 млн грн наличных полученных в результате преступной деятельности, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи.

Ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет более 12 млн грн.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, нанесшее материальный ущерб в особо крупном размере). Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Департамента обеспечения деятельности, связанной с опасными материалами, Национальной полиции Украины. Процессуальное руководство — прокуроры Киевской областной прокуратуры.

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