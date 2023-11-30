В Киеве запустят новый автобус на Подольском мосту: маршрут (карта) — Finance.ua
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В Киеве запустят новый автобус на Подольском мосту: маршрут (карта)

Казна и Политика
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В Киеве запустят новый автобус на Подольском мосту: маршрут (карта)
В Киеве запустят новый автобус на Подольском мосту: маршрут (карта)
В украинской столице в ближайшее время запустят движение общественного транспорта по Подольско-Воскресенском мосту — речь идет об автобусном маршруте, который будет курсировать с 1 декабря.
В Киеве запустят новый автобус на Подольском мосту: маршрут (карта)
Об этом стало известно из данных, опубликованных на портале EasyWay. Известно, что с 1 декабря по переправе будет курсировать новый автобусный маршрут № 111 «Площадь Украинских Героев» — ст. м. «Левобережная».
Недавно в украинской столице назвали точную дату окончания работ на Подольско-Воскресенском мосту через Днепр. Об этом стало известно из официального комментария, который дал основатель группы компаний-подрядчиков «Автострада» Максим Шкиль. По его словам, компания планирует 25 ноября завершить все работы, которые должны были провести в рамках первой очереди строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода.
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Барьерное ограждение закончат устанавливать 24 ноября, а 25 — шумозащитные экраны. То есть планируют 25 ноября завершить все работы на Подольско-Воскресенском мосту, и объект может быть открыт.
Но такое решение принимает исключительно заказчик строительства — КГГА. Запуск Подольско-Воскресенского моста соединит Русановку и Воскресенку с Подолом. А вот Троещине и Радужному массиву пока придется подождать.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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