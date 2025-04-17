В Киеве задержан чиновник РГА за вымогание денег с предпринимателей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве задержан чиновник РГА за вымогание денег с предпринимателей

Криминал
28
В Киеве задержан чиновник РГА за вымогание денег с предпринимателей
В Киеве задержан чиновник РГА за вымогание денег с предпринимателей, Фото: dbr.gov.ua
Сотрудники Государственного бюро расследований задержали начальника отдела одной из районных государственных администраций Киева, который систематически требовал деньги с местных предпринимателей.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Чиновник отвечал за контроль в сфере торговли. Он «заботился» о предпринимателях, занимавшихся розничной торговлей, и предлагал им «взаимовыгодное сотрудничество». В случае отказа угрожал проверками и блокировкой деятельности. С одной торговой точки он требовал ежемесячно 500 долларов США.
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
Так, в январе 2025 года чиновник предложил предпринимателю, продававшему мясную продукцию и колбасы, платить ежемесячную «дань» за гарантию беспрепятственной работы. Зафиксировано не менее двух таких передач средств.
Злоумышленник задержан «на горячем» во время получения очередной взятки — 100 тыс. гривен. Во время обысков изъяты документы и техника, подтверждающая противоправную деятельность. В рамках следствия проверяются и другие возможные эпизоды вымогательства.
Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины — получение неправомерной выгоды, совмещенное с вымогательством. Санкция предусматривает до 10 лет тюрьмы.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems