В Киеве задержан чиновник РГА за вымогание денег с предпринимателей — Finance.ua

В Киеве задержан чиновник РГА за вымогание денег с предпринимателей Сегодня 17:40 — Криминал

В Киеве задержан чиновник РГА за вымогание денег с предпринимателей, Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали начальника отдела одной из районных государственных администраций Киева, который систематически требовал деньги с местных предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Чиновник отвечал за контроль в сфере торговли. Он «заботился» о предпринимателях, занимавшихся розничной торговлей, и предлагал им «взаимовыгодное сотрудничество». В случае отказа угрожал проверками и блокировкой деятельности. С одной торговой точки он требовал ежемесячно 500 долларов США.

Фото: dbr.gov.ua

Так, в январе 2025 года чиновник предложил предпринимателю, продававшему мясную продукцию и колбасы, платить ежемесячную «дань» за гарантию беспрепятственной работы. Зафиксировано не менее двух таких передач средств.

Злоумышленник задержан «на горячем» во время получения очередной взятки — 100 тыс. гривен. Во время обысков изъяты документы и техника, подтверждающая противоправную деятельность. В рамках следствия проверяются и другие возможные эпизоды вымогательства.

Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины — получение неправомерной выгоды, совмещенное с вымогательством. Санкция предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.