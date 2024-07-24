В Киеве за 460 млн грн отремонтируют мост возле станции метро «Дарница» (фото) — Finance.ua

В Киеве за 460 млн грн отремонтируют мост возле станции метро «Дарница» (фото) Сегодня 09:45 — Казна и Политика

В Киеве за 460 млн грн отремонтируют мост возле станции метро «Дарница» (фото)

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» объявила тендер о проведении реконструкции путепровода на пересечении улицы Строителей с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена возле станции метро «Дарница». Объявленная стоимость работ оценивается почти в 460 млн гривен.

Напомним, в Харьковской области открыли движение уже по третьему мосту, восстановленному после разрушений из-за российского вторжения. Об этом сообщило Государственное агентство восстановления.

Ранее КГГА опубликовала статистику, сколько дорог было обновлено и построено в столице за 10 лет. Так, за последние 10 лет в столице обновили 1 227 километров дорог.

bigkyiv По материалам:

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