В Киеве возросла средняя зарплата: сколько сейчас можно заработать — Finance.ua

В Киеве возросла средняя зарплата: сколько сейчас можно заработать
В Киеве возросла заработная плата: сейчас средний показатель составляет 20 тысяч гривен. В столице зарплата остается самой высокой в Украине.
Об этом свидетельствуют данные сайта для поиска работы — Work.ua.
Средняя зарплата в Киеве — 20 тыс. грн. Это медиана заработных плат по данным из 65 117 вакансий, размещенных на Work.ua в Киеве за последние 3 месяца.
Сколько зарабатывают в столице
Больше всего сейчас в Киеве зарабатывают военнослужащие и работники IT-сферы (до 70 тыс. грн).
Среди высокооплачиваемых должностей: Team leader (65 тыс. грн.), управляющие недвижимостью и ортодонты (60 тыс. грн.), DevOps engineer (55 тыс. грн.), финансовый директор (50 тыс. грн.).
Высокие зарплаты также предлагают маркетологам (50 тыс. грн.), стоматологам и водителям-международникам (45 тыс. грн.), риелторам (47 500 грн.), хирургам (43 500 грн.).
От 30 до 40 тыс. грн получают врачи, модели, автомеханики, инженеры, автослесари, дизайнеры, аналитики, архитекторы.
Среднюю зарплату в размере около 20 тыс. грн предлагают официантам, визажистам, швеям, экономистам, курьерам c авто, юристам, агрономам, поварам.
Самую низкую заработную плату из предложений для Киева получают руководители кружка (6700), вахтеры (7 тыс.), санитарки и уборщики (11 тыс.).
Самые популярные вакансии
По состоянию на 28 сентября на Work.ua размещено 28 370 вакансий в Киеве, всего в Украине — 101 341 вакансия.
Среди популярных предложений:
- Менеджер в шоу-рум (2213 вакансии);
- Продавец-консультант (2079);
- Менеджер по продажам (1755);
- Онлайн-консультант (1673)
- Администратор (1285);
- Бухгалтер (1033);
- Повар (922);
- Кассир (795);
- Водитель (794).
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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