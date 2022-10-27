В Киеве в четверг продолжаются отключения света — Finance.ua

В Киеве в четверг продолжаются отключения света Сегодня 12:21 — Энергетика

По распоряжению НЭК Укрэнерго, в Киеве с 05.38 27 октября будут происходить стабилизационные отключения света.

Для комфорта киевлян на сайте ДТЭК Киевские электросети есть упрощенный график адресов стабилизационных отключений электроэнергии.

Все потребители электроэнергии Киева разделены на 3 группы и сделан график, который поможет проще находить свой адрес с помощью удобного поиска. Каждая группа будет отключаться в установленный промежуток времени, пока будет действовать распоряжение НЭК Укрэнерго на проведение стабилизационных отключений. Чтобы понять, в какое время в течение суток у вас возможно отключение электроэнергии, укажите свой адрес и получите график возможных отключений в течение дня и недели.

ДТЭК Киевские электросети прилагает все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов.

Возможна небольшая погрешность во времени в пределах дополнительных 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами.

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