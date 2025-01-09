В Киеве рассматривают несколько вариантов работы общественного транспорта во время тревог, — КМВА — Finance.ua
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В Киеве рассматривают несколько вариантов работы общественного транспорта во время тревог, — КМВА

Казна и Политика
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В Киеве рассматривается несколько вариантов работы общественного транспорта во время тревоги.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в эфире телемарафона.
По его словам, столица — единственный город в Украине, где останавливают общественный транспорт во время тревог.
Он отметил, что Киев и дальше будет оставаться постоянно целью для врага, в связи с чем прорабатываются несколько вариантов изменений в протоколах безопасности для пассажиров города.
Один из них предусматривает остановку транспорта зонально при угрозах удара конкретными видами вооружения.
«Решение должно быть взвешенным. В любом случае мы не можем пренебрегать безопасностью киевлян», — объяснил Ткаченко.
Глава КМВА добавил, что действие комендантского часа в Киеве не будет пересматриваться и в целом этот вопрос не стоит на повестке дня.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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