В Киеве рассматривают несколько вариантов работы общественного транспорта во время тревог, — КМВА
В Киеве рассматривается несколько вариантов работы общественного транспорта во время тревоги.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в эфире телемарафона.
По его словам, столица — единственный город в Украине, где останавливают общественный транспорт во время тревог.
Он отметил, что Киев и дальше будет оставаться постоянно целью для врага, в связи с чем прорабатываются несколько вариантов изменений в протоколах безопасности для пассажиров города.
Один из них предусматривает остановку транспорта зонально при угрозах удара конкретными видами вооружения.
«Решение должно быть взвешенным. В любом случае мы не можем пренебрегать безопасностью киевлян», — объяснил Ткаченко.
Глава КМВА добавил, что действие комендантского часа в Киеве не будет пересматриваться и в целом этот вопрос не стоит на повестке дня.
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