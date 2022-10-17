В Киеве оплатить проезд уже можно банковской картой: как и где работает система — Finance.ua

В Киеве оплатить проезд уже можно банковской картой: как и где работает система Сегодня 11:04 — Финтех и Карты

В Киеве оплатить проезд уже можно банковской картой: как и где работает система

С 15 октября в общественном транспорте столицы приступили к подключению маршрутов, на которых можно будет рассчитаться за проезд банковской картой

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Где услуга уже доступна

Оплата проезда банковской картой уже доступна в автобусах по маршрутам: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.

Работу системы подтверждают фирменные наклейки на валидаторах. Постепенно система заработает на всех маршрутах и единицах общественного транспорта.

По словам заместителя главы КГГА, руководителя цифровой трансформации Киева Петра Оленича, запрос именно на этот сервис был одним из самых актуальных среди киевлян.

Как оплатить проезд

Для оплаты проезда нужно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору.

Чтобы подтвердить оплату проезда, нужно сказать контролеру последние 4 цифры своей карты или показать списание в любом банковском приложении.

Сервис позволяет пользоваться и приложением «Киев Цифровой», и картой киевлянина.

Стоимость разовой поездки при оплате банковской картой — 8 гривен. Если есть право на бесплатный проезд, на карте киевлянина должна быть подключена и активирована соответствующая льгота.

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