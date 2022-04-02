В Киеве к интернету уже подключено 805 бомбоубежищ — Finance.ua

В Киеве к интернету уже подключено 805 бомбоубежищ

Военная администрация Киева продолжает логистически обеспечивать гуманитарной помощью социальные объекты столицы.

Об этом сообщил глава КМВА Николай Жирнов.

Жирнов также отметил, что не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Необходимо сразу следовать в ближайшие укрытия, расположение которых можно узнать через приложение «Киев Цифровой».

«Для удобства использования в укрытиях установлено подключение к бесплатному Wi-Fi. На сегодняшний день к интернету подключено уже 805 бомбоубежищ по Киеву», — подчеркнул он.

Со списком укрытий, где есть интернет-сеть, можно ознакомиться в Google

По его словам, ситуация вокруг города улучшается. Возобновляют работу предприятия, учреждения, а также объекты сферы торговли и обслуживания.

Однако военные призывают быть осмотрительными, особенно в лесопарковых зонах, на побережьях рек и на дорогах. На освобожденных территориях производится зачистка и разминирование.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.