В Киеве частично разрешат продажу алкоголя — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В Киеве частично разрешат продажу алкоголя

Сегодня 18:09
23
В украинской столице частично разрешат продавать алкоголь.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).
Так, купить выпивку в Киеве можно будет с 1 апреля, однако только в определенные часы.
«Купить алкоголь можно будет с 11:00 до 16:00 в магазинах и учреждениях сферы обслуживания», — говорится в сообщении.
С 1 марта 2022 года в Киеве в связи с военным положением была полностью запрещена продажа алкоголя.
Запрет был введен и на других территориях Украины. В частности, в Ровно с 28 февраля запретили круглосуточную продажу алкоголя. А с 1 марта, учитывая напряжение на фронте, продажа алкогольных напитков была полностью запрещена во Львове.
По материалам: УНІАН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.