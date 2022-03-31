В Киеве частично разрешат продажу алкоголя — Finance.ua

В Киеве частично разрешат продажу алкоголя

Сегодня 18:09

В украинской столице частично разрешат продавать алкоголь.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация ( КГГА ).

Так, купить выпивку в Киеве можно будет с 1 апреля, однако только в определенные часы.

«Купить алкоголь можно будет с 11:00 до 16:00 в магазинах и учреждениях сферы обслуживания», — говорится в сообщении.

С 1 марта 2022 года в Киеве в связи с военным положением была полностью запрещена продажа алкоголя.

Запрет был введен и на других территориях Украины. В частности, в Ровно с 28 февраля запретили круглосуточную продажу алкоголя. А с 1 марта, учитывая напряжение на фронте, продажа алкогольных напитков была полностью запрещена во Львове.

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