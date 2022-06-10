В Канаде назвали стоимость заблокированных и замороженных российских активов — Finance.ua

В Канаде назвали стоимость заблокированных и замороженных российских активов

Сегодня 15:16

В Канаде назвали стоимость заблокированных и замороженных российских активов в стране.

Об этом говорится в сообщении на сайте канадской полиции.

«Полиция отчитывается, что в Канаде с 24 февраля по 7 июня должным образом были заморожены активы на общую приблизительную сумму 123,031,866.85 канадских долларов и были заблокированы транзакции на общую приблизительную сумму в 289,090,090.74 канадских долларов», — говорится в сообщении.

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В общей сложности Канада заблокировала 412,1 млн канадских долларов (328 миллионов долларов США — ред.).

Это было сделано в соответствии с законом о специальных экономических мерах по отношению к россии.

При этом, согласно ограничениям, предусмотренным законом о конфиденциальности, пока нет возможности предоставить более конкретную информацию относительно этих сумм, но информация будет периодически обновляться.

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