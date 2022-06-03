Канада запускает новую программу поддержки украинских беженцев — Finance.ua

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Канада запускает новую программу поддержки украинских беженцев

Сегодня 12:18Личные финансы
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Канада запускает новую программу поддержки украинских беженцевКанада запускает новую программу поддержки украинских беженцев
Украинские беженцы, прибывающие в Канаду, могут претендовать на правительственную финансовую помощь в размере 3 тысячи долларов.
Об этом заявил министр иммиграции Канады Шон Фрейзер.
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«Наша поддержка украинцев, бегущих от российской войны, не прекращается, как только они прилетают в Канаду. Мы продолжим помогать тем, кто должен искать убежище и хочет процветать в новых общинах по всей стране. Это единовременное пособие будет очень важно в решении неотложных потребностей украинцев, которые оставили так много, чтобы найти безопасность в Канаде», — сказал Фрейзер.
В министерстве иммиграции уточнили, что каждый взрослый украинский беженец может получить 3000 долларов, а несовершеннолетний — 1500 дол.

Как получить пособие

Для получения этого единовременного пособия необходимо иметь счет в канадском банке, а также надлежащие миграционные документы, выданные по программе Канадско-украинского разрешения на экстренные путешествия.
Заявки на получение выплат принимаются на специальном онлайн-портале.
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Напомним, в середине марта Канада объявила об открытии временной миграционной программы для украинцев, ищущих убежища, позволяющей три года жить и работать в стране. Украинцы также могут претендовать на бесплатное проживание в течение первых двух недель по прилете, финансовую поддержку и помощь в поиске работы.

Открытие счета и денежные переводы за границей

По материалам: Укрінформ
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