Канада запускает новую программу поддержки украинских беженцев — Finance.ua

Канада запускает новую программу поддержки украинских беженцев

Сегодня 12:18 — Личные финансы

Канада запускает новую программу поддержки украинских беженцев

Украинские беженцы, прибывающие в Канаду, могут претендовать на правительственную финансовую помощь в размере 3 тысячи долларов.

Об этом заявил министр иммиграции Канады Шон Фрейзер.

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«Наша поддержка украинцев, бегущих от российской войны, не прекращается, как только они прилетают в Канаду. Мы продолжим помогать тем, кто должен искать убежище и хочет процветать в новых общинах по всей стране. Это единовременное пособие будет очень важно в решении неотложных потребностей украинцев, которые оставили так много, чтобы найти безопасность в Канаде», — сказал Фрейзер.

В министерстве иммиграции уточнили, что каждый взрослый украинский беженец может получить 3000 долларов, а несовершеннолетний — 1500 дол.

Как получить пособие

Для получения этого единовременного пособия необходимо иметь счет в канадском банке, а также надлежащие миграционные документы, выданные по программе Канадско-украинского разрешения на экстренные путешествия.

Заявки на получение выплат принимаются на специальном онлайн-портале

Напомним, в середине марта Канада объявила об открытии временной миграционной программы для украинцев, ищущих убежища, позволяющей три года жить и работать в стране. Украинцы также могут претендовать на бесплатное проживание в течение первых двух недель по прилете, финансовую поддержку и помощь в поиске работы.

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