Канада запускает новую программу поддержки украинских беженцев — Finance.ua

«Наша поддержка украинцев, бегущих от российской войны, не прекращается, как только они прилетают в Канаду. Мы продолжим помогать тем, кто должен искать убежище и хочет процветать в новых общинах по всей стране. Это единовременное пособие будет очень важно в решении неотложных потребностей украинцев, которые оставили так много, чтобы найти безопасность в Канаде», — сказал Фрейзер.
В министерстве иммиграции уточнили, что каждый взрослый украинский беженец может получить 3000 долларов, а несовершеннолетний — 1500 дол.
Как получить пособие
Для получения этого единовременного пособия необходимо иметь счет в канадском банке, а также надлежащие миграционные документы, выданные по программе Канадско-украинского разрешения на экстренные путешествия.
Напомним, в середине марта Канада объявила об открытии временной миграционной программы для украинцев, ищущих убежища, позволяющей три года жить и работать в стране. Украинцы также могут претендовать на бесплатное проживание в течение первых двух недель по прилете, финансовую поддержку и помощь в поиске работы.