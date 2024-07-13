В каких случаях можно воспользоваться европротоколом при ДТП — Finance.ua

В каких случаях можно воспользоваться европротоколом при ДТП Сегодня 14:30 — Личные финансы

В каких случаях можно воспользоваться европротоколом при ДТП, Фото: freepik

Водители, ставшие участниками аварии, могут воспользоваться европротоколом для оформления ДТП. Это будет способствовать уменьшению стресса, но следует помнить, что не всегда это возможно.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Львовской области.

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«Европротокол — это удобный способ оформления ДТП без травмированных», — рассказали правоохранители.

Когда можно воспользоваться европротоколом

Для этого требуется выполнение следующих условий:

отсутствуют травмированные или погибшие;

участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;

между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия;

водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии.

Если водители воспользовались европротоколом, то они:

вправе покинуть место ДТП;

не должны информировать и ждать полицейских;

освобождаются от административной ответственности, предусмотренной за ДТП.

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Напомним, ДТП само по себе — неприятная ситуация, но еще хуже, когда виновник покидает место аварии, оставляя вас самостоятельно разбираться с убытками. Как действовать в такой ситуации — рассказали в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины.

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