В каких случаях можно воспользоваться европротоколом при ДТП — Finance.ua
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В каких случаях можно воспользоваться европротоколом при ДТП

Личные финансы
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В каких случаях можно воспользоваться европротоколом при ДТП
В каких случаях можно воспользоваться европротоколом при ДТП, Фото: freepik
Водители, ставшие участниками аварии, могут воспользоваться европротоколом для оформления ДТП. Это будет способствовать уменьшению стресса, но следует помнить, что не всегда это возможно.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Львовской области.
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«Европротокол — это удобный способ оформления ДТП без травмированных», — рассказали правоохранители.

Когда можно воспользоваться европротоколом

Для этого требуется выполнение следующих условий:
  • отсутствуют травмированные или погибшие;
  • участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;
  • между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия;
  • водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии.
Если водители воспользовались европротоколом, то они:
  • вправе покинуть место ДТП;
  • не должны информировать и ждать полицейских;
  • освобождаются от административной ответственности, предусмотренной за ДТП.
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Напомним, ДТП само по себе — неприятная ситуация, но еще хуже, когда виновник покидает место аварии, оставляя вас самостоятельно разбираться с убытками. Как действовать в такой ситуации — рассказали в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины.
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По материалам:
Finance.ua
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