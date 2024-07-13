В каких случаях можно воспользоваться европротоколом при ДТП — Finance.ua

В каких случаях можно воспользоваться европротоколом при ДТП
Водители, ставшие участниками аварии, могут воспользоваться европротоколом для оформления ДТП. Это будет способствовать уменьшению стресса, но следует помнить, что не всегда это возможно.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Львовской области.
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«Европротокол — это удобный способ оформления ДТП без травмированных», — рассказали правоохранители.
Когда можно воспользоваться европротоколом
Для этого требуется выполнение следующих условий:
- отсутствуют травмированные или погибшие;
- участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;
- между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия;
- водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии.
Если водители воспользовались европротоколом, то они:
- вправе покинуть место ДТП;
- не должны информировать и ждать полицейских;
- освобождаются от административной ответственности, предусмотренной за ДТП.
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