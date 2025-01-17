В какие сроки следует подать заявление на компенсацию за поврежденное имущество — Finance.ua

В какие сроки следует подать заявление на компенсацию за поврежденное имущество Сегодня 17:32 — Личные финансы

В какие сроки следует подать заявление на компенсацию за поврежденное имущество



В какие сроки нужно подать заявление на компенсацию за поврежденное имущество и на что следует обратить внимание — рассказали специалисты Юридического советника ВПЛ.

Экспертам направили вопрос: Поздравляю! В ноябре наш дом был поврежден из-за падения обломков ракеты. Скажите, пожалуйста, когда нам надо подать заявление на компенсацию за поврежденное имущество. Спасибо.

Ответ: В отличие от заявления о предоставлении компенсации за уничтоженное имущество, для которого установлен 1-летний срок со дня прекращения или отмены военного положения, ни в Законе «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества…», ни в постановлении Кабмина № 381 от 21 апреля 2023 г. «Об утверждении Порядка предоставления компенсации для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных…» не установлены сроки для подачи заявления о предоставлении компенсации за поврежденный объект недвижимого имущества.

Но несмотря на это, специалисты дали несколько рекомендаций.

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Первоочередная задача: максимально полно зафиксировать повреждение

Для этого следует:

сообщить о разрушении в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) по номеру 101. Сотрудники ГСЧС проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, разминирование, а также уполномочены составить акт о пожаре, если он произошел в доме/квартире в результате артиллерийского обстрела; обратиться в правоохранительные органы, в частности, по номеру 102 (полиция) или 0 800 500 021 (СБУ), для уведомления о совершении уголовного дела или подав заявление. Документы можно отправить ценным почтовым письмом с описанием вложения и уведомлением о вручении почтовой отправки / подать лично с проставлением отметки канцелярии о принятии заявления на вашем экземпляре заявления / направить заявление со скан-копиями документов по электронной почте. Когда будет открыто уголовное производство, необходимо проследить, чтобы вас признали потерпевшим. Также следует получить выписку из реестра досудебных расследований; сделать фото/видео повреждений и сформировать подборку публикаций в СМИ о разрушенной недвижимости, если были такие статьи в СМИ.

Подать заявление в органы местной власти или военно-гражданские администрации для проведения обследования разрушенного / поврежденного жилья

Заявитель в этом случае может надеяться на получение письменного акта с указанием состояния имущества, имеющихся повреждений и возможностей для восстановления.

Подать информационное сообщение о недвижимом имуществе, поврежденном или уничтоженном в результате агрессии россии: — на Портале или в приложении «Дія» на телефоне; - обратиться в ЦПАУ;. — через орган социальной защиты населения. - обратиться к нотариусу.

Подать заявление на компенсацию за поврежденное имущество:

— на портале «Дія»;

— через ЦПАУ;

— через орган социальной защиты населения;

— нотариусу.

Во всяком случае, рекомендуется не медлить и, по возможности, как можно быстрее выполнить все действия, направленные на получение компенсации.

Обратите внимание! На сегодняшний день получить компенсацию за поврежденное имущество можно только на подконтрольной Украине территории, а точнее, на территории, куда будет иметь доступ комиссия, которая оценит масштабы повреждений и определит сумму компенсации.

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