В Кабмине рассказали о плане восстановления Украины, который представят в Швейцарии — Finance.ua
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В Кабмине рассказали о плане восстановления Украины, который представят в Швейцарии

Казна и Политика
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План восстановления Украины, который 4-5 июля представят в Лугано (Швейцария), нарабатывали 24 рабочие группы, и он охватывает все сферы жизни страны.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов в эфире информационного телемарафона.
По его словам, Украина на конференции в Швейцарии будет презентовать план восстановления страны, наработанный в рамках работы Национального совета по вопросам восстановления Украины, и для работы над которым было привлечено более 2 тысяч экспертов, специалистов, ученых, народных депутатов и чиновников.
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«Это комплексный план, который касается перераспределения всей экономики страны. Ведь после 24 февраля изменились все логистические цепочки и торговые для поставок наших предприятий. Отдельная ситуация с морскими портами, с развитием речного хозяйства. Поэтому, в этом плане есть значительная составляющая, связанная с гуманитарными и социальными вопросами, реформой государственного управления, с реформой Вооруженных сил и др. Те 24 рабочих группы, которые работали, охватывают все сферы общественной жизни», — проинформировал Немчинов.
Министр Кабинета Министров отметил, что отдельно на конференции в Швейцарии будут представлены конкретные инвестиционные проекты, которые могут заинтересовать не только в плане восстановления Украины, но и последующей перезагрузки экономики страны. Среди них и «зеленые технологии», и технологии строительства.
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«Отдельно инфраструктурные объекты, над которыми работали, и это конкретные проекты, которые могут быть реализованы конкретными инвесторами или донорами», — сказал Немчинов.
Министр Кабинета Министров отметил, что до начала военного вторжения России в Украину, в Лугано (Швейцария) планировалось проведение пятой конференции по вопросам реформ.
«Но благодаря тому, что Швейцарская конфедерация и правительство пошли на встречу нам, она была переформатирована в конференцию по вопросам восстановления Украины. Мы очень благодарны за это швейцарскому правительству», — сказал Немчинов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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