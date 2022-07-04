Премьер Австралии объявил о выделении 74 миллионов долларов Украине — Finance.ua
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Премьер Австралии объявил о выделении 74 миллионов долларов Украине

Казна и Политика
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Премьер Австралии объявил о выделении 74 миллионов долларов Украине
Премьер Австралии объявил о выделении 74 миллионов долларов Украине
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе анонсировал очередной пакет военной помощи Украине и пообещал, что его страна выступит на стороне Киева в Международном суде при рассмотрении иска против россии.
Об этом сообщается в заявлении главы австралийского правительства, обнародованном в понедельник.
«В ответ на просьбу Президента [Украины Владимира] Зеленского о поддержке Австралия предоставит Киеву военную помощь в размере 99,5 млн австралийских долларов ($67,8 млн). В нее войдут военная техника, производимая оборонной промышленностью Австралии, а также вклад в соответствующий целевой фонд НАТО», — отметил Альбанезе.
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Он уточнил, что таким образом общий объем военной помощи, предоставленной Австралией ВС Украины, превысит 388 млн австралийских долларов ($230,6 млн).
Также премьер-министр сообщил, что еще 8,7 млн австралийских долларов ($5,9 млн.) будут направлены в адрес пограничной службы Украины для модернизации оборудования наблюдения, обеспечения кибербезопасности и укрепления сил оперативного реагирования на местах.

Отмена пошлины на украинские товары

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что его страна намерена также отменить пошлину на ввоз украинских товаров.
«Мы также будем снимать пошлины на украинские товары и присоединимся к подобной деятельности со стороны других стран. Кроме того, мы будем участвовать в работе Международного суда в поддержку Украины. Мы также будем объявлять дополнительные финансовые санкции и запрет на поездки. Мы запретим импорт российского золота, чтобы сократить возможность россии финансировать свою войну», — заявил Альбанезе.
По материалам:
suspilne.media
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