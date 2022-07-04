Премьер Австралии объявил о выделении 74 миллионов долларов Украине — Finance.ua

Премьер Австралии объявил о выделении 74 миллионов долларов Украине Сегодня 10:34 — Казна и Политика

Премьер Австралии объявил о выделении 74 миллионов долларов Украине

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе анонсировал очередной пакет военной помощи Украине и пообещал, что его страна выступит на стороне Киева в Международном суде при рассмотрении иска против россии.

Об этом сообщается в заявлении главы австралийского правительства, обнародованном в понедельник.

«В ответ на просьбу Президента [Украины Владимира] Зеленского о поддержке Австралия предоставит Киеву военную помощь в размере 99,5 млн австралийских долларов ($67,8 млн). В нее войдут военная техника, производимая оборонной промышленностью Австралии, а также вклад в соответствующий целевой фонд НАТО», — отметил Альбанезе.

Читайте также Австралия ввела санкции против любовницы и семьи президента рф

Он уточнил, что таким образом общий объем военной помощи, предоставленной Австралией ВС Украины, превысит 388 млн австралийских долларов ($230,6 млн).

Также премьер-министр сообщил, что еще 8,7 млн австралийских долларов ($5,9 млн.) будут направлены в адрес пограничной службы Украины для модернизации оборудования наблюдения, обеспечения кибербезопасности и укрепления сил оперативного реагирования на местах.

Отмена пошлины на украинские товары

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что его страна намерена также отменить пошлину на ввоз украинских товаров.

«Мы также будем снимать пошлины на украинские товары и присоединимся к подобной деятельности со стороны других стран. Кроме того, мы будем участвовать в работе Международного суда в поддержку Украины. Мы также будем объявлять дополнительные финансовые санкции и запрет на поездки. Мы запретим импорт российского золота, чтобы сократить возможность россии финансировать свою войну», — заявил Альбанезе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.