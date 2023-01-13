В Кабмине рассказали о главных принципах послевоенного восстановления энергосектора — Finance.ua

В Кабмине рассказали о главных принципах послевоенного восстановления энергосектора
Украина полностью меняет энергетическую парадигму и разделяет цели и тенденции Европы. В послевоенном восстановлении энергосектора большое внимание будет уделяться безопасности. Один из вариантов повышения надежности обеспечения потребителей энергоресурсами — это развитие локальной генерации.
Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник.
«Прежде всего — это энергетическая безопасность. Речь идет не только об устранении гибридных угроз, но и о физической защите объектов генерации, систем распределения... Децентрализация энергетической генерации и распределения позволит отдельным населенным пунктам снизить зависимость от крупных объектов генерации и встать на путь самообеспечения», — отметил замминистра.
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По его словам, в сочетании с ответственным потреблением энергии это поможет не только экономить ресурсы, но и повышать энергетическую безопасность на уровне городов или громад.
Кроме того, послевоенное восстановление будет ориентироваться на использование отечественных ресурсов в сочетании с новыми технологиями.
«Необходимо развивать альтернативные виды топлива, возобновляемую энергетику. У нас большой потенциал производства биометана», — добавил Колесник.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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