В Кабмине рассказали о главных принципах послевоенного восстановления энергосектора — Finance.ua

В Кабмине рассказали о главных принципах послевоенного восстановления энергосектора Сегодня 16:16 — Энергетика

В Кабмине рассказали о главных принципах послевоенного восстановления энергосектора

Украина полностью меняет энергетическую парадигму и разделяет цели и тенденции Европы. В послевоенном восстановлении энергосектора большое внимание будет уделяться безопасности. Один из вариантов повышения надежности обеспечения потребителей энергоресурсами — это развитие локальной генерации.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

«Прежде всего — это энергетическая безопасность. Речь идет не только об устранении гибридных угроз, но и о физической защите объектов генерации, систем распределения... Децентрализация энергетической генерации и распределения позволит отдельным населенным пунктам снизить зависимость от крупных объектов генерации и встать на путь самообеспечения», — отметил замминистра.

По его словам, в сочетании с ответственным потреблением энергии это поможет не только экономить ресурсы, но и повышать энергетическую безопасность на уровне городов или громад.

Кроме того, послевоенное восстановление будет ориентироваться на использование отечественных ресурсов в сочетании с новыми технологиями.

«Необходимо развивать альтернативные виды топлива, возобновляемую энергетику. У нас большой потенциал производства биометана», — добавил Колесник.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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