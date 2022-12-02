В Ивано-Франковске запустят автобусы — пункты обогрева: в них будет тепло и Starlink Сегодня 18:40 — Личные финансы

В Ивано-Франковске запустят автобусы — пункты обогрева: в них будет тепло и Starlink

Городские власти Ивано-Франковска решили выпустить на дороги города два автобуса — пункта обогрева, в которых кроме тепла будет также и интернет от Starlink.

Об этом рассказал городской голова Руслан Марцинкив.

«Это больше для молодежи, там будет интернет. Будут передвижные пункты обогрева для молодых людей. Особенно это важно, учитывая, что есть проблемы со связью и интернетом», — отметил он.

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Мэр также проинформировал, что в настоящее время в областном центре развернуто уже 70 пунктов обогрева. В них есть буржуйки, электрогенераторы, горячие напитки и сладости.

Также Марцинкив отметил, что будет вести «на повышенных тонах» разговоры с местными провайдерами о возможности улучшения ситуации с интернетом и связью в Ивано-Франковске.

Напомним, в ноябре президент Владимир Зеленский заявил о развертывании в так называемых «пунктов несокрушимости», которые были созданы для приема людей во время блэкаутов.

По состоянию на 30 ноября в стране их насчитывалось более 5 тысяч. В Минцифры анонсировали планы по оборудованию этих шелтеров терминалами спутниковой связи Starlink.

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