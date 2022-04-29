В I квартале убытки банковского сектора составили 160 млн грн — НБУ

В январе-марте 2022 года банки продемонстрировали отрицательный финансовый результат 0,16 млрд грн из-за полученного в марте чистого убытка в размере 10,07 млрд грн.

Об этом сообщили в НБУ.

Напомним, что в январе-феврале чистая прибыль банковского сектора составила 9,91 млрд грн.

С началом полномасштабной войны банки ввели кредитные каникулы и снизили комиссии за использование своих услуг. Это негативно сказалось на процентных и комиссионных доходах финучреждений. Так, темпы роста чистого процентного дохода в марте существенно замедлились — до 17% г/г, тогда как за январь-февраль этот показатель вырос на 35% г/г. Чистый комиссионный доход сократился за I квартал на 13% г/г из-за падения в марте на 58% г/г.

Однако операционный результат банков оставался положительным: чистая операционная прибыль до отчислений в резервы по итогам I квартала составила 22,23 млрд грн по сравнению с 13,69 млрд грн в I квартале 2021 года.

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Отрицательный финансовый результат І квартала определили значительные объемы сформированных резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны: банки сформировали за квартал резервы на 21,57 млрд грн, из них в марте — на 15,86 млрд грн.

Общее снижение бизнес-активности и падение спроса на кредиты и банковские услуги и в дальнейшем будет негативно влиять на прибыльность банков. Потери от кредитного риска ожидаются, учитывая постепенное влияние экономического кризиса на деятельность заемщиков. Поэтому оценить влияние войны на капитал банков можно будет только с течением времени.

«Национальному банку очень важно видеть реальное положение дел в банковской системе. Поэтому, какими бы ни были убытки по результатам войны, мы призываем банки не скрывать их путем „приукрашивания“ отчетности. Без этого нам сложно будет внедрить эффективный план оздоровления банковской системы после победы». Банковская система имеет значительный запас прочности, чтобы поглотить временные негативные последствия войны. В то же время финансовые учреждения в случае необходимости будут иметь время на восстановление финансовой устойчивости", — прокомментировал заместитель Председателя Национального банка Ярослав Матузко.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 апреля 2022 года из 69 платежеспособных банков 44 банка были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 5,85 млрд грн, 25 — убыточными (-6,01 млрд грн).

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