НБУ увеличил выкуп военных гособлигаций для финансирования дефицита бюджета — Finance.ua
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НБУ увеличил выкуп военных гособлигаций для финансирования дефицита бюджета

Сегодня 10:27Казна и Политика
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НБУ увеличил выкуп военных гособлигаций для финансирования дефицита бюджетаНБУ увеличил выкуп военных гособлигаций для финансирования дефицита бюджета
Национальный банк Украины 27 апреля провел еще один выкуп военных облигаций правительства на сумму 10 млрд грн. Следовательно, по состоянию на 28 апреля портфель военных ОВГЗ в собственности НБУ составляет 70 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По данным пресс-службы, с начала апреля НБУ выкупил военных ОВГЗ на 50 млрд грн: 12 и 20 апреля — по 20 млрд грн и 27 апреля — 10 млрд грн. Еще 20 млрд грн приобретено 8 марта.
«Рост объемов выкупа военных облигаций НБУ в апреле прежде всего объясняется увеличением потребностей бюджета на фоне введенных налоговых изменений и низшими объемами международного финансирования. В отличие от марта доходы бюджета не поддерживали досрочная уплата налогов бизнесом и перечисление дивидендов государственными компаниями. Как и в марте, падение экономической активности в результате военных действий существенно ограничивало бюджетные поступления», — говорится в сообщении.
В общей сложности, по оценкам Министерства финансов, потребности бюджета составляют около 5 млрд долларов, напомнили в пресс-службе.
«Сегодня поддержка бюджета Национальным банком остается в необходимой степени, учитывая значительные оборонные, гуманитарные и социальные нужды. В то же время, позиция центробанка по финансированию неизменна — поддержка со стороны НБУ не может быть основным источником финансирования расходов правительства», — заявили в НБУ
Как и было задекларировано, НБУ будет стремиться к скорейшему полному отказу от финансирования дефицита государственного бюджета и при минимизации рисков разбалансирования ситуации в фискальном секторе реализует это стремление. Целесообразность дальнейших операций по финансированию критических расходов правительства через покупку ОВГЗ и в дальнейшем будет определяться отдельными решениями НБУ.

Как приобрести военные облигации Украины

По материалам: РБК-Україна
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