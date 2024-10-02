В Хмельницкой области создали новый индустриальный парк — Finance.ua

В Хмельницкой области создали новый индустриальный парк Сегодня 09:33

В Волочиске, Хмельницкой области, появится новый индустриальный парк «ФЬЮЧЕ ИНДАСТРИ ХАБ».

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Инициатор создания парка ООО «ВИННЕР ИНВЕСТ КАПИТАЛ». Общий объем инвестиций в проект составляет около 1 миллиарда гривен, из которых 113 миллионов — собственные средства компании. Проект будет способствовать созданию 350 рабочих мест в таких сферах, как переработка пищевых продуктов, альтернативная энергетика и научно-техническая деятельность.

«Индустриальные парки — это ключевая составляющая программы „Сделано в Украине“. Они обеспечивают не только создание новых рабочих мест, но и развитие регионов и привлечение инвестиций. Это способствует переходу Украины в перерабатывающую экономику», — отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Кондратов.

В сообщении напоминают, что в Реестр индустриальных парков уже включены 93 объекта. В бюджете на 2024 год на поддержку программы заложен 1 миллиард гривен.

Економічна Правда По материалам:

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