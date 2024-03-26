В Херсоне досрочно завершили отопительный сезон — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Херсоне досрочно завершили отопительный сезон

Энергетика
15
В Херсоне досрочно завершили отопительный сезон
В Херсоне досрочно завершили отопительный сезон
В Украине из-за потепления местные власти принимают решение о досрочном завершении отопительного сезона. В частности, это было сделано в Херсоне.
Об этом сообщает Минэнерго.
«Учитывая погодные условия, местными властями принято решение о завершении отопительного сезона в Херсоне», — говорится в сообщении.
Читайте также
Ранее в «Укрэнерго» заявили, что решения об окончании отопительного сезона в регионах, сильно пострадавших от российских атак, будут приниматься отдельно.
О досрочном завершении отопительного сезона сообщили в Харькове. В настоящее время активно ведутся восстановительные работы энергетической инфраструктуры города, которые враг повредил 22 марта.
Кроме того, отопительный сезон с 28 марта будет завершен в Луцке и Краматорске.

Справка Finance.ua:

  • глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев заявил, что отопительный сезон в Украине в этом году завершится раньше;
  • обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году, учитывая плюсовую температуру, это произойдет в конце марта.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.