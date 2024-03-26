В Херсоне досрочно завершили отопительный сезон — Finance.ua

В Херсоне досрочно завершили отопительный сезон Сегодня 12:49 — Энергетика

В Херсоне досрочно завершили отопительный сезон

В Украине из-за потепления местные власти принимают решение о досрочном завершении отопительного сезона. В частности, это было сделано в Херсоне.

Об этом сообщает Минэнерго

«Учитывая погодные условия, местными властями принято решение о завершении отопительного сезона в Херсоне», — говорится в сообщении.

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Ранее в «Укрэнерго» заявили, что решения об окончании отопительного сезона в регионах, сильно пострадавших от российских атак, будут приниматься отдельно.

О досрочном завершении отопительного сезона сообщили в Харькове. В настоящее время активно ведутся восстановительные работы энергетической инфраструктуры города, которые враг повредил 22 марта.

Кроме того, отопительный сезон с 28 марта будет завершен в Луцке и Краматорске.

Справка Finance.ua:

глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев заявил, что отопительный сезон в Украине в этом году завершится раньше;

обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году, учитывая плюсовую температуру, это произойдет в конце марта.



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