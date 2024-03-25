Завершение отопительного сезона: как будут отключать — Finance.ua

Завершение отопительного сезона: как будут отключать Сегодня 11:35 — Казна и Политика

Завершение отопительного сезона: как будут отключать

В тех регионах, которые сильно пострадали от российских атак, где есть повреждения энергетической инфраструктуры, есть повреждения электростанций, там, конечно, эти решения будут приниматься отдельно.

Об этом сообщил 24 марта председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По словам Владимира Кудрицкого, когда отопительный сезон заканчивается, люди иногда догреваются электроприборами. И это создает дополнительную нагрузку на энергосистему.

«Укрэнерго коммуницирует с местными властями для того, чтобы прекращение отопительного сезона не создало негативных последствий для пострадавшей энергосистемы того или иного региона» — сказал он.

Самая тяжелая ситуация в Харькове. Но у «Укрэнерго» есть целых три опции, которые позволят обеспечить увеличенную подачу электричества потребителям. Владимир Кудрицкий выразил надежду, что в конце следующей недели удастся существенно улучшить ситуацию с энергообеспечением города.

«Одесса, Хмельницкий, Кривой Рог — это те регионы, где необходимо бережно относиться к потреблению электроэнергии. Там возможны при достижении максимума потребления некоторые ограничения энергоснабжения для сбалансирования этих узлов. Нам нужно будет несколько дней для ликвидации последствий российских атак», — рассказал Владимир Кудрицкий.

Ночью 24 марта враг активно атаковал Днепропетровщину. Повреждены энергетические объекты в Кривом Роге. Этот город добавили в список регионов, где сейчас нужно экономить электроэнергию и могут быть контролируемые перерывы в энергоснабжении.

По словам Кудрицкого, Украинская энергосистема понесла убытки в не менее ста миллионов долларов из-за последних массированных комбинированных обстрелов России. Речь идет только о высоковольтном оборудовании «Укрэнерго». По словам Кудрицкого, если бы не предварительная подготовка к вероятным вражеским ударам по энергетике и работы по защите систем, то повреждения могли быть значительно серьезнее.

Informator По материалам:

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