В Грузии резко растут цены на жилье: с чем это связано — Finance.ua

В Грузии резко растут цены на жилье: с чем это связано
Цены на недвижимость в Грузии выросли на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Больше всего подорожали квартиры в тбилисских районах Мтацминда и Ваке.
Об этом пишет Jam News.
Такие данные по итогам октября предоставила Национальная статистическая служба Грузии. Что стало причиной роста цен на жилье — рассказываем далее.
Причина удорожания — наплыв россиян
В рамках исследования был проанализирован как первичный, так и вторичный рынок Тбилиси. Кроме того, учитывались цены на многоэтажки и частные дома.
Результаты свидетельствуют, что в третьем квартале 2022 года индекс цен на жилую недвижимость вырос на 3,2%, если сравнивать со вторым кварталом текущего года. В то же время против показателей в прошлом году средний индекс увеличился на 17,5%.
Самые дорогие квартиры в столице — в таких районах:
- Мтацминда,
- Ваке,
- Сабуртало.
Самые дешевые — в Самгоре и Глдане.
Цены на недвижимость Грузии подскочили после того, как граждане россии стали массово бежать от мобилизации.
По статистике, в этом году в Грузию въехало на 511% больше россиян, чем в прошлом. По официальным данным, в сентябре 2022 года российско-грузинскую границу пересекли 222 274 граждан россии.
Напомним, в Грузии состоялась серия акций протеста с требованием введения визового режима для россиян, однако правительство никак не отреагировало.
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