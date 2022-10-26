В Грузии еще на полгода продлили программу помощи для беженцев из Украины — Finance.ua

В Грузии еще на полгода продлили программу помощи для беженцев из Украины Сегодня 11:34 — Личные финансы

В Грузии еще на полгода продлили программу помощи для беженцев из Украины

Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили заявил, что программа помощи украинским беженцам в Грузии продлена на шесть месяцев.

Об этом сообщает Новости-Грузия

«Государство с февраля активно поддерживает украинских беженцев. Сначала ими занимались мэрия и департамент туризма, а с 15 июля — Агентство по делам переселенцев. У нас есть специальные пункты на границах, куда можно обратиться за помощью. Мы помогаем семьям с ежемесячной арендной платой, а также оказываем социальную помощь. Мы продлили эту программу на шесть месяцев», — сказал Азарашвили.

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Министр добавил, что на сегодняшний день в Грузии 500 семей из Украины получают помощь для оплаты аренды квартир — по 300 лари на семью (это чуть больше 100 долларов). Кроме того, более 1050 человек получают ежемесячную социальную помощь — 45 лари на человека.

По данным посольства Украины, с 24 февраля на территории Грузии находятся 25990 граждан Украины, из них 6980 — дети.

По данным посольства на начало октября, денежную помощь от правительства Грузии для оплаты арендованного жилья получили 2745 семей украинских беженцев или 5361 человек.

Укрінформ По материалам:

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