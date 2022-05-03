В Греции начали строительство терминала для сжиженного газа — Finance.ua

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В Греции начали строительство терминала для сжиженного газа

Сегодня 19:36Энергетика
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В Греции начали строительство терминала для сжиженного газаВ Греции начали строительство терминала для сжиженного газа
В Александруполисе на севере Греции начинается строительство плавучего терминала СПГ, способствующего поэтапному отказу ЕС от российского газа.
«Плавучий терминал СПГ в Александруполисе поможет достичь цели ЕС по скорейшему поэтапному отказу от российского газа, как было решено Европейским советом в марте», — пояснил пресс-секретарь Евросовета Баренд Лейтс.
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По его словам, проект «предложит новые источники и маршруты поставок природного газа и повысит надежность поставок в Грецию, Болгарию и другие страны региона».
Новый плавучий терминал мощностью 5,5 млрд куб. м в год должен заработать в конце 2023 года. Оператор проекта Gastrade SA сообщал в январе, что газ может распределяться на рынки Греции, Болгарии, Румынии, Сербии и Северной Македонии, Молдовы и Украины.
Кстати, в стране уже работает один терминал СПГ — Revithoussa LNG компании DESFA, в 45 км от Афин. В 2021 году он принял 2,4 млрд куб. м газа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Корреспондент.net
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