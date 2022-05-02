Украина получит доступ к терминалам сжиженного газа Польши и Литвы — Finance.ua

Украина получит доступ к терминалам сжиженного газа Польши и Литвы

Сегодня 11:46 — Энергетика

Украина получит доступ к терминалам сжиженного газа в Польше и Литве.

Об этом сообщил директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон на своей странице в Facebook

Он заявил, что сегодня заработал газопровод GIPL (Gas Interconnection Poland — Lithuania), соединяющий Польшу и Литву.

«Это значительный прорыв в вопросе энергетической безопасности всего региона. „Газпрому“ будет гораздо труднее шантажировать эти страны газом», — отметил Макогон.

По его словам, Украина сможет получить доступ к СПГ-терминалам в Клапеде летом 2022 года.

«Уже в ближайшие дни на СПГ-терминал в Клапеде прибудет танкер с грузом сжиженного газа LNG для Польши. А по окончании интерконнектора Польша-Словакия летом этого года в СПГ-терминалы в Польше и в балтийских странах получит и Украина», — отметил он.

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