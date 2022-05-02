Украина получит доступ к терминалам сжиженного газа Польши и Литвы — Finance.ua
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Украина получит доступ к терминалам сжиженного газа Польши и Литвы

Сегодня 11:46Энергетика
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Украина получит доступ к терминалам сжиженного газа в Польше и Литве.
Об этом сообщил директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон на своей странице в Facebook.
Он заявил, что сегодня заработал газопровод GIPL (Gas Interconnection Poland — Lithuania), соединяющий Польшу и Литву.
«Это значительный прорыв в вопросе энергетической безопасности всего региона. „Газпрому“ будет гораздо труднее шантажировать эти страны газом», — отметил Макогон.
По его словам, Украина сможет получить доступ к СПГ-терминалам в Клапеде летом 2022 года.
«Уже в ближайшие дни на СПГ-терминал в Клапеде прибудет танкер с грузом сжиженного газа LNG для Польши. А по окончании интерконнектора Польша-Словакия летом этого года в СПГ-терминалы в Польше и в балтийских странах получит и Украина», — отметил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: УНІАН
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