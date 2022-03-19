В Германии зарегистрировали более 200 тысяч украинских беженцев — Finance.ua

В Германии зарегистрировали более 200 тысяч украинских беженцев

Сегодня 22:00

Министерство внутренних дел Германии сообщило, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину полиция зарегистрировала 207 742 украинских беженца.

Об этом сообщает Spiegel

Записываются только те беженцы, которых встречает федеральная полиция, например на австрийско-баварской границе, на вокзалах или в поездах.

Как правило, на внутренних границах ЕС нет фиксированного пограничного контроля, и украинцам разрешен безвизовый въезд — соответственно, можно предположить, что число действительно приехавших значительно выше.

Также не сообщается, сколько беженцев, возможно, отправятся из Германии к друзьям или родственникам в другие страны.

Справка Finance.ua:

Беженцам в Германии предоставляется пособие, которое должно покрывать расходы на питание, отопление, одежду, здоровье и базовые бытовые расходы, а также «личные» расходы, такие как, например, посещение культурных мероприятий. Для лиц, проживающих в приютах для беженцев, как правило, значительная часть этих потребностей может покрываться предоставлением вещевой помощи — одежды, продуктов питания или мебели, билетов на общественный транспорт и развлекательные мероприятия.

367 евро в месяц (11851 гривну) на лицо, проживающее без мужа или жены; 330 евро (10656 гривен), если беженец проживает с мужем или женой;

294 евро (9494 гривны) на человека до 25 лет, проживающего с родителями;

326 евро (10528 гривен) на подростка 14-17 лет;

326 евро (10528 гривен) на ребенка от 6 до 14 лет;

249 евро (8041 гривна) на ребенка до шести лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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