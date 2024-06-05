В Европе вводится обязательство по установке ограничителя скорости в новые автомобили — Finance.ua

В Европе вводится обязательство по установке ограничителя скорости в новые автомобили 05.06.2024, 01:40 — Технологии&Авто

В Европе вводится обязательство по установке ограничителя скорости в новые автомобили

Уверены, вы уже слышали или читали о системах безопасности ADAS, наборе электронных устройств, встроенных в автомобили с целью повышения их безопасности. Некоторые из них уже давно используются, например, помощник удержания в полосе, датчик парковки, система контроля давления в шинах или датчик слепых зон.

Также существует так называемая система ISA или интеллектуальный помощник скорости, ставший обязательным для всех моделей, сертифицированных в Европейском Союзе с мая 2022 года. Однако с 6 июля нормативные требования расширяются, и эта система становится обязательной для всех новых автомобилей, продаваемых с этой даты. Это означает, что ограничители скорости будут устанавливаться не только на новые модели, но и на все продаваемые автомобили.

Интеллектуальный помощник скорости (ISA) — это система, которая анализирует максимальную допустимую скорость на каждом участке дороги и при необходимости автоматически ограничивает скорость автомобиля без вмешательства водителя.

Для этого используются несколько компонентов. С одной стороны система собирает данные через GPS и сопоставляет их с информацией, полученной с камеры распознавания дорожных знаков, расположенной на лобовом стекле рядом с внутренним зеркалом. Все это передается в блок управления, и если автомобиль превышает допустимую скорость на этом участке дороги, а водитель не снижает скорость, система может отреагировать так:

Звуковое предупреждение. Вибрационное предупреждение. Тактильная обратная связь через педаль газа. Активация функции контроля скорости.

Первые два варианта не требуют непосредственного вмешательства, это предупреждение: звуковое или в виде вибрации, если водитель не реагирует. Эти предупреждения должны быть краткими, чтобы избежать дискомфорта водителя.

Третий способ обратной связи основан на опоре педали акселератора: она будет мягко отталкивать ногу водителя назад, чтобы предупредить его и помочь снизить скорость. Водитель может игнорировать предупреждение и отключить систему, нажав сильнее на педаль акселератора.

Даже в случае активации автоматического контроля скорости, где скорость автомобиля будет плавно снижаться без участия человека, водитель может постепенно отключить систему, нажав сильнее на педаль газа.

Система ISA никогда не влияет на тормоза, потому что это может вызвать аварии, если другие автомобили находятся сзади на небольшом расстоянии. Однако снижение скорости без непосредственного вмешательства водителя может создать опасные ситуации, например при обгоне на второстепенной дороге. Чтобы избежать этого, система ISA может быть отключена водителем либо путем сильного нажатия на педаль акселератора, либо отключив ее с помощью специальной кнопки после запуска автомобиля. Однако, как и другие устройства, такие как система Start&Stop, ISA снова активируется при выключении двигателя.

uamotors По материалам:

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