В Европе может появиться льготный класс автомобилей — Finance.ua

В Европе может появиться льготный класс автомобилей Сегодня 21:03 — Технологии&Авто

В Европе может появиться льготный класс автомобилей

Руководители крупнейших европейских автопроизводителей призвали руководство Евросоюза создать новую льготную категорию автомобилей под названием E-Car.

Об этом сообщает Reuters

Власти Евросоюза не первый год методично усиливают давление на автопроизводителей, вводя все более жесткие регламенты, касающиеся экологичности и безопасности новых автомобилей. Давление этих нормативов настолько велико, что автопроизводителям становится просто невыгодно разрабатывать и производить компактные автомобили.

На фоне этого председатель совета директоров концерна Stellantis Джон Элкан предложил Евросоюзу создать новую льготную категорию автомобилей под названием E-Car. По плану Элкана такие машины должны стать аналогами японских кей-каров, на которые приходится около 40% продаж на внутреннем рынке.

Кроме того, подобные массовые и доступные машинки со сниженной себестоимостью помогут европейским компаниям выстоять против наплыва дешевых китайских электромобилей.

По данным статистики, ранее на европейском рынке ежегодно продавался примерно один миллион автомобилей ценой менее 15 тысяч евро, а сейчас этот показатель упал до 100 тысяч. По планам Евросоюза, до 2030 года будет введено более 120 жестких нормативов в автомобильной отрасли. При этом уже сейчас 25% всей работы инженеров сводится к многочисленным проверкам и согласованиям с действующим регламентом вместо разработки автомобилей как таковых.

По мнению главы Группы Renault Луки де Мео, ездить ежедневно на электромобиле массой 2,5 тонны — это явная экологическая глупость. Лука де Мео считает, что по-настоящему экологичными могут быть только компактные и легкие электромобили, предназначенные для поездок по городу и локальной доставки товаров.

По его словам, выходом из ситуации мог бы стать отдельный регламент для машин малого класса, который бы освободил их от чрезмерных нормативов.

Интересно, что и Группа Renault, и концерн Stellantis активно пользуются лазейкой в ​​европейском законодательстве, убирающей большинство сертификационных требований для квадрициклов. Именно в этом классе играют Citroen Ami с многочисленными собратьями или Mobilize Duo (наследник модели Renault Twizy). Однако эти машинки слишком маленькие, тихие и небезопасные, чтобы стать по-настоящему массовым транспортом.

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