В Европарламенте призвали ввести нефтяное эмбарго против рф без Венгрии — Finance.ua
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В Европарламенте призвали ввести нефтяное эмбарго против рф без Венгрии

Сегодня 11:44Мир
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Вице-президент Европарламента Катарина Барли призвала принять решение о запланированном нефтяном эмбарго ЕС против россии без участия Венгрии, сообщает Deutsche Welle.
Об этом она заявила в интервью медиакомпании Deutschlandfunk в субботу, 21 мая.
По ее словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «водит ЕС за нос». Требование Будапешта о миллиардной помощи она считает «почти наглой», учитывая, что «все знают, куда пойдут деньги». Барли обвинила Орбана в том, что он заботится о том, чтобы деньги шли по каналам его семьи и кланов, отметила она, добавив, что в Венгрии существует «откровенно коррумпированная система».
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Принятие шестого пакета санкций ЕС против россии задерживается из-за позиции ряда стран, наиболее зависимых от поставок российской нефти. ЕС предложил предоставить им отсрочку на поиск новых поставщиков сырья: Прага могла бы запустить эмбарго с июля 2024 года, а Будапешт и Братислава — с 2025 года.
Однако для Венгрии это предложение казалось недостаточно выгодным. В обмен на согласие на нефтяное эмбарго против россии, предложенное Еврокомиссией, Будапешт требует от ЕС миллиардной помощи. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в видеообращении, опубликованном в Facebook, оценил отказ от российской нефти в 15-18 миллиардов евро.
По материалам: Курс України
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