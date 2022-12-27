В этом году ВВП упадет на треть, а рост в 2023 будет медленнее из-за ракетного террора рф — Рожкова Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Несмотря на восстановление во 2-м квартале, экономика Украины остается подавленной. В этом году ВВП упадет примерно на треть, а в 2023 году будет расти медленнее, чем ожидалось, из-за ударов по энергоинфраструктуре.

Об этом на презентации Отчета о финансовой стабильности заявила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

"За счет той прочности, которую банковская система получила ранее, благодаря реформам и регулярному стресс-тестированию, реальный стресс-тест она проходит весьма неплохо.

Доверие к банковской системе сохраняется, банковская сохраняет ликвидность, продолжает кредитовать", — заявила Рожкова.

Однако, подчеркнула она, начавшиеся с октября масштабные обстрелы, разрушения энергоинфраструктуры усиливают риски для финансовой стабильности.

"Хотя финансовый сектор работает бесперебойно, он несет соответствующие потери. Это и недополученные доходы, и дополнительные расходы на обустройство отделений для работы в периоды блэкаутов.

Экономика, несмотря на восстановление во втором квартале, остается подавленной. В этом году ВВП упадет где-то на треть, а в следующем году будет расти медленнее, чем ожидалось в наших предыдущих прогнозах", — подчеркнула Рожкова.

По ее словам, это «результат террора и уничтожение нашей энергоинфраструктуры».

Она добавила, что это также повлияет на банковский сектор, снизит спрос на банковские услуги, приведет определенным образом к дополнительным кредитным потерям.

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По словам Рожковой, вместе с тем международная помощь, которую получает Украина, растет и становится более системной и регулярной, что позволило снизить темпы монетарного финансирования бюджета.

«Мы надеемся на следующий год вообще избежать такого инструмента», — сказала она.

Также это позволяет поддерживать уровень золотовалютных резервов на комфортном для экономики и регуляторе уровне.

Економічна Правда По материалам:

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