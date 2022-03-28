В ЕС подсчитали, как скоро найдут замену российскому газу — Finance.ua

В ЕС подсчитали, как скоро найдут замену российскому газу

Сегодня 10:02 — Энергетика

В ЕС подсчитали, как скоро найдут замену российскому газу

Европейский Союз сможет избавиться от зависимости от поставок российского газа в течение двух лет.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель в интервью телеканалу Sky News Arabia

Боррель уточнил, что Европа стремится не запретить российские энергоресурсы, но занимается диверсификацией источников поставок на свою территорию. По сообщению дипломат оценил, что этот процесс для российского газа займет два года.

«Мы хотим снизить нашу зависимость от российских газа и нефти, ведь мы очень от них зависимы. Сейчас видим, что они (россия. — Ред.) ненадежный партнер. Поэтому мы хотим диверсифицировать наши источники, и Ближний Восток играет большую роль», — заявил Боррель.

Он добавил, что снизить потребление ископаемого топлива также могут помочь возобновляемые источники энергетики.

Напомним, Европейский союз и США 25 марта объявили о новой договоренности по дополнительным поставкам сжиженного газа в ЕС для того, чтобы уменьшить зависимость Европы от российских энергоносителей.

Киев неоднократно призывал европейские страны отказаться от российских энергоносителей. Недавно о таком шаге заявили Соединенные Штаты и Великобритания.

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