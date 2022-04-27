В ЕС официально предложили остановить на год действие всех импортных пошлин на украинские товары — Finance.ua

В ЕС официально предложили остановить на год действие всех импортных пошлин на украинские товары

Сегодня 16:31 — Казна и Политика

В ЕС официально предложили остановить на год действие всех импортных пошлин на украинские товары

Сегодня Европейская комиссия предложила приостановить на год действие всех импортных пошлин на весь украинский экспорт в Европейский Союз.

«Еврокомиссия сегодня предложила приостановить на один год импортные пошлины на весь украинский экспорт в Евросоюз. Предложение, которое является беспрецедентным жестом поддержки страны, находящейся в состоянии войны, также предусматривает прекращение на один год всех антидемпинговых и защитных мер ЕС, действующих в отношении украинского экспорта стали», — указали в ЕК.

Этот дальновидный шаг, как указано, призван помочь увеличить экспорт Украины в ЕС.

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«Это поможет облегчить бедственное положение украинских производителей и экспортеров перед военным вторжением России», — убеждены в ЕК.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал такое предложение «хорошими новостями с экономического фронта».

«Это беспрецедентный жест поддержки нашей страны. ЕС никогда раньше не принимал таких масштабных мер по либерализации торговли по отношению ни к одной стране. Для нашего бизнеса это открывает дополнительные возможности, а наша продукция становится более конкурентоспособной на европейском рынке. Об отмене пошлин мы вели переговоры с нашими европейскими коллегами и мы благодарны за то, что они услышали нас и поддержали Украину», — сообщил Шмыгаль в Telegram.

По словам главы правительства, есть договоренности и ведутся переговоры с Польшей, Румынией, Литвой, Германией и другими странами, чтобы пустить украинский экспорт через порты этих стран. «Мы разрушили планы врага на полную блокаду нашей экономики», — добавил он.

«Работаем дальше, чтобы кроме стран ЕС и Великобритании решение об отмене пошлин на украинскую продукцию приняли и другие наши союзники», — указал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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