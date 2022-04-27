В ЕС официально предложили остановить на год действие всех импортных пошлин на украинские товары — Finance.ua
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В ЕС официально предложили остановить на год действие всех импортных пошлин на украинские товары

Сегодня 16:31Казна и Политика
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В ЕС официально предложили остановить на год действие всех импортных пошлин на украинские товарыВ ЕС официально предложили остановить на год действие всех импортных пошлин на украинские товары
Сегодня Европейская комиссия предложила приостановить на год действие всех импортных пошлин на весь украинский экспорт в Европейский Союз.
«Еврокомиссия сегодня предложила приостановить на один год импортные пошлины на весь украинский экспорт в Евросоюз. Предложение, которое является беспрецедентным жестом поддержки страны, находящейся в состоянии войны, также предусматривает прекращение на один год всех антидемпинговых и защитных мер ЕС, действующих в отношении украинского экспорта стали», — указали в ЕК.
Этот дальновидный шаг, как указано, призван помочь увеличить экспорт Украины в ЕС.
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«Это поможет облегчить бедственное положение украинских производителей и экспортеров перед военным вторжением России», — убеждены в ЕК.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал такое предложение «хорошими новостями с экономического фронта».
«Это беспрецедентный жест поддержки нашей страны. ЕС никогда раньше не принимал таких масштабных мер по либерализации торговли по отношению ни к одной стране. Для нашего бизнеса это открывает дополнительные возможности, а наша продукция становится более конкурентоспособной на европейском рынке. Об отмене пошлин мы вели переговоры с нашими европейскими коллегами и мы благодарны за то, что они услышали нас и поддержали Украину», — сообщил Шмыгаль в Telegram.
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По словам главы правительства, есть договоренности и ведутся переговоры с Польшей, Румынией, Литвой, Германией и другими странами, чтобы пустить украинский экспорт через порты этих стран. «Мы разрушили планы врага на полную блокаду нашей экономики», — добавил он.
«Работаем дальше, чтобы кроме стран ЕС и Великобритании решение об отмене пошлин на украинскую продукцию приняли и другие наши союзники», — указал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНН
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