Великобритания отменила все пошлины на экспорт из Украины — Finance.ua

Великобритания отменила все пошлины на экспорт из Украины

Сегодня 10:02 — Казна и Политика

Британия отменила все пошлины и ограничения на украинский экспорт согласно соглашению о свободной торговле, которое должно было полноценно заработать для Украины с 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Так, теперь отменены все тарифы и квоты, охватываемые торговым соглашением между Британией и Украиной, то есть прежде всего аграрную и промышленную продукцию. Такой шаг «окажет Украине экономическую поддержку в трудное время», убеждены в правительстве Соединенного Королевства.

Отмечается, что такое решение было принято в ответ на прямое обращение украинского правительства по поводу либерализации тарифов. «Снятие пошлин на ключевые украинские экспортные товары, включая ячмень, мед, консервированные помидоры и птицу, поможет украинскому бизнесу и производителям, когда они в этом больше всего нуждаются», — сообщил Департамент международной торговли Британии.

Кроме того, Британия объявила о запрете на экспорт товаров и технологий, которые Россия может использовать для «подавления героического народа Украины». Среди таких товаров — оборудование для перехвата и мониторинга. «Это закроет какие-либо существующие лазейки для того, чтобы россия не покупала эти товары в Британии», — добавили в ведомстве.

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