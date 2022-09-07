В ЕС назвали размер второго транша помощи Украине — Finance.ua

В ЕС назвали размер второго транша помощи Украине
Европейская комиссия в среду предложила выделить 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине.
Об этом сообщила президент комиссии Урсула фон дер Ляен.
«Ситуация в Украине требует нашей неослабевающей поддержки. Сегодня Европейская комиссия предлагает Украине дополнительные 5 млрд евро макрофинансовой помощи», — говорится в сообщении фон дер Ляен в Twitter.
По ее словам, этот кредит дополняет 10 млрд евро, которые Европейский Союз уже предоставил Украине в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи.
18 мая Еврокомиссия предложила предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере до 9 млрд евро в 2022 году в связи с агрессией россии.
Первый транш в размере 1 миллиарда евро поступил Украине в начале августа.
До сих пор в ЕС велись споры между государствами-членами по поводу гарантирования оставшихся 8 млрд евро и выделение помощи затянулось.
Впоследствии стало известно, что все государства-члены ЕС кроме Венгрии согласились финансово гарантировать еще 5 млрд евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов для Украины.
По данным СМИ, обсуждение по оставшимся 3 млрд евро все еще продолжается. Государства-члены расходятся во мнениях относительно того, как должны быть предоставлены деньги — в виде грантов или кредитов.
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