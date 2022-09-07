В ЕС назвали размер второго транша помощи Украине — Finance.ua

В ЕС назвали размер второго транша помощи Украине Сегодня 16:00 — Казна и Политика

В ЕС назвали размер второго транша помощи Украине

Европейская комиссия в среду предложила выделить 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине.

Об этом сообщила президент комиссии Урсула фон дер Ляен.

«Ситуация в Украине требует нашей неослабевающей поддержки. Сегодня Европейская комиссия предлагает Украине дополнительные 5 млрд евро макрофинансовой помощи», — говорится в сообщении фон дер Ляен в Twitter.

По ее словам, этот кредит дополняет 10 млрд евро, которые Европейский Союз уже предоставил Украине в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи.

Читайте также Украина и ЕС подписали 5 соглашений, приближающих Украину к вступлению в ЕС

18 мая Еврокомиссия предложила предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере до 9 млрд евро в 2022 году в связи с агрессией россии.

Первый транш в размере 1 миллиарда евро поступил Украине в начале августа.

До сих пор в ЕС велись споры между государствами-членами по поводу гарантирования оставшихся 8 млрд евро и выделение помощи затянулось.

Впоследствии стало известно, что все государства-члены ЕС кроме Венгрии согласились финансово гарантировать еще 5 млрд евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов для Украины.

По данным СМИ, обсуждение по оставшимся 3 млрд евро все еще продолжается. Государства-члены расходятся во мнениях относительно того, как должны быть предоставлены деньги — в виде грантов или кредитов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.