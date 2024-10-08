В ЕС хотят ввести новые правила маркировки продуктов: что это значит — Finance.ua

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В ЕС хотят ввести новые правила маркировки продуктов: что это значит

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В ЕС хотят ввести новые правила маркировки продуктов: что это значит
В ЕС хотят ввести новые правила маркировки продуктов: что это значит
Европейская комиссия планирует радикальные изменения в маркировке продуктов для борьбы с пищевыми отходами.

Как сейчас

Сейчас на упаковках указывают «употребить до» и «лучше употребить до», но часто продукты пригодны и по истечении срока.
Комиссия предлагает убрать даты с некоторых товаров или ввести цветную маркировку, напоминающую светофор, где:
  • будет означать скоропортящиеся продукты,
  • средней стойкости,
  • долго сохраняющиеся.

Какая цель

Цель — сократить пищевые отходы и повысить осведомленность потребителей.
Многие люди до сих пор не понимают разницы между «употребить до» и «лучше употребить до», что часто приводит к тому, что продукты выбрасываются без надобности.
Это плохо как для окружающей среды, так и для самого потребителя, который тратит больше денег.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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