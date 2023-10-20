В ЕК раскрыли, сколько денег выделил Евросоюз на помощь Украине с начала войны — Finance.ua

В ЕК раскрыли, сколько денег выделил Евросоюз на помощь Украине с начала войны Сегодня 21:00 — Казна и Политика

В ЕК раскрыли, сколько денег выделил Евросоюз на помощь Украине с начала войны

Европейский Союз после полномасштабного вторжения российских войск в Украину выделил Киеву около 90 млрд долларов помощи.

«Украина победит. Но им нужна дальнейшая поддержка, чтобы выполнять свою работу. Европа поддержала Украину почти 90 миллиардами долларов. Европа должна играть центральную роль в обеспечении долгосрочной безопасности Украины. Мы должны делать это совместно с США, нашим самым старым и самым сильным союзником», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Во время выступления в Институте Гудзона, опубликованном в соцсети Х (бывший Twitter), она сказала, что из этих 90 млрд долларов около 27 млрд долларов ушло на поставку оружия и боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

В начале октября дипломаты Евросоюза заявляли, что страны-члены Европейского Союза и руководящие институты ЕС вместе выделили на поддержку Украины наибольшую сумму в мире, которая составила 85 миллиардов евро.

Недавно Европейский парламент поддержал инициативу по созданию фонда Ukraine Facility, предусматривающего предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере до 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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