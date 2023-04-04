В ЕЦБ указали на риски в финсекторе — Finance.ua

В ЕЦБ указали на риски в финсекторе
В Европейском центральном банке считают, что уязвимость финансовой системы преобладает в небанковском секторе, и внимательно следят за напряженностью на рынке.
Об этом заявил вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос, передает Reuters.
По его словам, ЕЦБ пристально следит за текущей напряженностью на рынке и будет действовать для сохранения ценовой и денежной стабильности в еврозоне.
«По нашему мнению, уязвимость финансовой системы преобладает в быстрорастущем небанковском финансовом секторе, который быстро рос и увеличил свою склонность к риску в условиях низких процентных ставок», — сказал де Гиндос на бизнес-форуме в Амброзетти на севере Италии.
Напомним, инфляция в еврозоне упала стремительнее, чем ожидалось, до самого низкого уровня за год после снижения цен на энергоносители. Потребительские цены выросли в марте выросли на 6,9% в годовом исчислении по сравнению с 8,5% в предыдущем месяце, достигнув самого низкого уровня с февраля 2022 года.
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